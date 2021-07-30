banner39

AB Komisyonu üyesinden Türk bayraklı destek mesajı

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı destek paylaşımında "yardıma hazırız" mesajı gönderdi.

Avrupa Birliği 30.07.2021, 22:06
AB Komisyonu üyesinden Türk bayraklı destek mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Türkiye'deki yangınları endişeyle takip ettiklerini belirterek, iş birliği mesajı verdi.

Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'nin Akdeniz ve Ege sahillerinde kontrol altına alınamayan yangınları büyük endişe ile takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileyen Lenarcic, "Yardıma hazırız." mesajıyla AB ve Türkiye bayrakları ile iş birliğini sembolize eden işaretleri paylaştı.

Kaynak: AA
banner53
#AB Komisyonu #Janez Lenarcic #orman yangınları
Yorumlar (0)
33
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?