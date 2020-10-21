AB, Kovid-19 için toplantı yapacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerine video konferans toplantı çağrısı yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Liderleri 29 Ekim'de toplantıya davet ettiğini belirten Michel, "Kovid-19 ile mücadelede toplu çabalarımızı güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerinin birçoğunda Kovid-19 vakaları son haftalarda büyük artış gösteriyor. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika gibi birçok ülkede günlük vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Avrupa ülkelerinin çoğu artan vakalar üzerine yeni tedbirler almaya başladı.

Kaynak: AA