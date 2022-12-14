AB kurumları enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltma planında anlaştı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birliğin yeni yatırımlarla enerji arz güvenliğini artırmak ve Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için hazırladığı plan konusunda anlaşma sağladı.

Buna göre, enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi, enerji bağımsızlığını ve arz güvenliğini artırmayı hedefleyen yatırımlar ve reformlar, plan kapsamında finanse edilebilecek.

Bu çerçevede, üye ülkeler AB'nin COVID-19 salgının ardından kurduğu toplam 800 milyar avroluk "Yeni Nesil AB" adlı kurtarma programından faydalandıkları programlara REPowerEU bölümü ekleyebilecek.

Böylece, üye ülkeler enerji alanındaki yatırımları da bu sistemden finanse edebilecek, enerji bağımlılığını azaltacak programlara mali kaynak sağlanmış olacak.

Planın resmen onaylanması gerekiyor

AB, mayıs ayında enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için "REPowerEU" planını hazırlamıştı.

Planla, AB ülkelerinin enerji yatırımlarına 300 milyar euroluk kaynak yöneltmesi öngörülüyordu.

Bu aşamadan sonra planın yürürlüğe girmesi için AB ülkeleri ve AP tarafından resmen onaylanması gerekiyor.