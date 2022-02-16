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AB liderleri gayriresmi toplanıyor: Konu Rusya

Yarın gayriresmi bir toplantı yapacak olan AB liderleri Rusya'yı görüşecek.

Avrupa Birliği 16.02.2022, 20:39
AB liderleri gayriresmi toplanıyor: Konu Rusya

AB ülkelerinin liderleri, 17 Şubat Perşembe günü yapılacak AB-Afrika Birliği Zirvesi için Brüksel'e gelecek.

AB yetkilileri, öğleden sonra düzenlenecek zirve öncesinde AB liderlerinin kendi aralarında toplantı yapacağını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağı sonrasında ortaya çıkan gerginlikte son durumun ele alınacağı AB toplantısının 1 saat sürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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#AB #liderler zirvesi #rusya
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