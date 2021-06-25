AB liderlerinden Türkiye'ye finansman desteği çağrısı
AB liderleri, on seneyi aşkın süredir devam eden mülteci kriziyle ilgili olarak Türkiye'nin aldığı tedbirler için sağlanacak finansman desteği konusunda acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği 25.06.2021, 00:33
AB liderlerinin AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını not ettiği belirtildi.
AB liderleri, AB Komisyonundan Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifi gecikmeksizin sunmasını istedi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: AA
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