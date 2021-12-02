AB'nin ilaç düzenleyicisi bir aşıyı daha değerlendirmeye aldı

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Fransız ilaç firması Valneva tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının ön değerlendirme sürecinin başlatıldığını duyurdu.

EMA, Valneva'nın "VLA2001" aşının ön değerlendirmesiyle ilgili kararın, ilk laboratuvar sonuçları ve yetişkinlerdeki erken klinik çalışmaları sonuçları temelinde alındığını açıkladı.

Açıklamada, resmi pazar yetki başvurusu için yeterli kanıt elde edilinceye kadar değerlendirmenin süreceği bildirildi.

Öte yandan, söz konusu aşının etkinliği, güvenliği ve kalitesi konusundaki değerlendirmenin ne kadar süreceği konusunda bilgi paylaşılmadı.

AB, şimdiye kadar BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarına kullanım onayı vermiş durumda bulunuyor.

Daha önce onay verdiği aşıları da aynı süreçten geçiren EMA'nın, Valneva ile birlikte Sinovac, Sputnik V ve Sanofi Pasteur aşılarının ön değerlendirmesi ise devam ediyor.

AB, kasım ayında Valneva'nın geliştirdiği potansiyel aşıdan 33 milyonu opsiyonlu olmak üzere toplam 60 milyon doz alım için sözleşme yapmıştı.