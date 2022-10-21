AB Parlamentosu Üyesi: Amerika ve İsrail terörü destekliyor

İrlanda Cumhuriyeti'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki temsilcisi Mick Wallace, Avrupa Birliği'nin dünkü toplantısında, Amerika, Avrupa ülkeleri, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaş kışkırtıcı tutumlarını kınadı.

Mick Wallace, konuşmasının başında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını kınayarak, "Rusya, Ukrayna'nın yerleşim bölgelerine bomba attığında, Ukrayna halkının bu bombalamalar altında dehşete düştüğünden şüphem yok diyerek bunun bir terör eylemi olduğunu" söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin farklı ülkelere yönelik tutumlarını eleştiren Avrupa Parlamentosu'nun bu sol görüşlü temsilcisi yeni konuşmasında bu açıklamaları bir kez daha tekrarladı.

Mick Wallace dedi: "Birleşik Devletler ve NATO 20 yıl boyunca Afganistan'ı bombalarken, birkaç yüz bin insanı öldürüp milyonlarca insanı evsiz bırakırken, onlar da aynı zamanda halkı terörize ediyorlardı. Bir BM araştırmasının sonucu, Afganistan'da ABD ve NATO'nun sivillere yönelik saldırı ve bombalamalarının kurbanlarının yüzde 45'inin çocuklar olduğunu gösterdi."

Avrupa Parlamentosu İrlanda Temsilcisi şöyle devam etti: "ABD, Irak'ta bir milyondan fazla sivili öldürdüğünde, bu terörizm değil miydi? İsrail her gün Filistinlileri terörize ederken, bu terörizm değil mi?"

Devamında şöyle açıkladı: "Fransa, İngiltere ve diğerleri, Birleşmiş Milletler'e göre 400.000'den fazla insanın öldürüldüğü ve 16 milyon insanın açlıkla karşı karşıya kaldığı Yemen'de soykırım yapmak için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni silahlandırdığında. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve daha birçok Avrupa ülkesinin desteğiyle gerçekleştirilen soykırım, bu terörizm değil midir?