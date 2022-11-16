AB, Polonya'ya düşen füzelerden Rusya'yı sorumlu tuttu

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Polonya ile sarsılmaz birliği, kararlılığı ve tam dayanışmasını vurgulandı.

AB'nin Polonya'nın sahadaki gerçekleri ortaya çıkarma çabalarını desteklediği belirtilen açıklamada, "Bu trajik olay, dün Rusya tarafından Ukrayna şehirlerine sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan büyük füze saldırısı dalgasının bir sonucudur. Bu saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlalleridir" sözlerine yer verildi.

"Rusya üzerindeki baskıyı güçlendirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'da başlattığı savaş hakkında dezenformasyon yaymaya devam ettiği savunulurken Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve meşru müdafaa hakkına verilen desteğin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı:

"Ukrayna'ya güçlü siyasi, askeri, insani ve mali destek sağlamaya devam edeceğiz. Kısıtlayıcı önlemler de dahil olmak üzere, savaşı durdurması ve Ukrayna topraklarından çekilmesi için Rusya üzerindeki baskıyı güçlendirmeye devam edeceğiz. Rusya'dan, tüm faillerden ve suç ortaklarından hesap sorulacak."

Polonya'da ne olmuştu?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da kaynağı belirlenemeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, Ukrayna, Letonya ve Estonya söz konusu füzelerin Rusya tarafından atıldığını öne sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı: Suçlamalar kasıtlı provokasyondur

Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur" ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da, Endonezya'nın Bali Adası'nda dünya liderleri ile görüşmesinin ardından, "Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin, "Rusya'nın 'Bizimle bu işin alakası yok' demesi bizim için önemli. Bütün bunların yanında sabah yine (Almanya Başbakanı) Olaf Scholz ile yaptığımız görüşmede, bunun detay araştırmalarının yapılması gerekiyor, böyle bir kararı vermenin doğru olmayacağını o da söyledi. Rusya'nın 'Bizimle alakası yok' ve Biden'ın da 'bu füzelerin Rus yapımı olmadığını' açıklamış olması, herhalde bunun Rusya ile alakası olmadığını göstermektedir. Bu, bir teknik arıza olabilir veya farklı olabilir, onun için inceleme araştırma şart" sözlerini kullanmıştı.