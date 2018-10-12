AB rüyası çöküyor

Brüksel merkezli "Avrupa'nın Dostları"nın Avrupa genelinde yaklaşık 11 bin kişi ile yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 49'u AB'nin gereksiz olduğuna inanırken, yüzde 64'ü de AB'nin olmaması durumunda hayat standartlarının kötüleşeceğini düşünmüyor.

Anketin, katılımcıların yanıtlarından yola çıkarak vardığı sonuç kısmında "Değişim ve reform sağlanmazsa, AB, çoğu vatandaşı için önemsiz kalmayı sürdürecektir." ifadelerine dikkat çekti.

Ayrıca, Avrupalıların üçte birinden fazlası, AB bütçesi harcamalarında "daha şeffaf" olunmasını bekliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net