AB, Senegal'den cevap bekliyor

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, AB heyetinin, Brüksel'de yapılacak AB-Afrika zirvesi öncesi Senegal'e düzenlediği ziyaret kapsamında başkent Dakar'da basın toplantısı düzenledi.

Afrika'dan Avrupa'ya olan kaçak göçün önüne geçmek adına Senegal açıklarında Frontex operasyonu önerisinde bulunduklarını belirten Johansson, Senegal hükûmetinin bu teklifi değerlendirmesini umduklarını söyledi.

Johansson, teklifin kabul edilmesi durumunda anlaşmanın yaza kadar hazır olacağını dile getirdi.

Aynı toplantıda bulunan AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager de Frontex'in aynı zamanda kaçak balıkçılıkla da mücadeleye de destek olacağını kaydetti.

AB yetkililerinin Frontex önerisini Senegal Savunma, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarıyla görüştüğü biliniyor.

Senegal hükûmeti Frontex teklifini kabul ederse Frontex ilk kez AB sınırları dışında faaliyette olacak.

"Ya İspanya ya ölüm"

Senegal'de işsiz gençler, daha iyi yaşam umuduyla kıyı kentlerinden kaçak yollarla İspanya'nın Kanarya Adaları'na geçmeye çalışıyor.

Özellikle kırsal bölgelerde iş bulamayan gençlerin durumunu yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi özetliyor.

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için açık denizde ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) yol kat etmek gerekiyor.

Senegal açıklarından adalara ulaşmak, çıkış noktasına bağlı olarak 4 ila 7 gün sürüyor.

Açık denizde başlayan bu yolculuk, yüzlerce kişiyi taşıyan derme çatma teknelerin genelde Moritanya açıklarında alabora olmasıyla sonuçlanıyor.

Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, 2021'de güzergahı geçmeye çalışırken yaklaşık 1200 kişi yaşamını yitirdi.

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras ise aynı dönem için 4 bin 400'den fazla kişinin Kanarya Adaları'na geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğini belirtiyor.