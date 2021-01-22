Avrupa Birliği Türkiye'den 'jest' bekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile temaslarının ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de kısa bir görüşme yaptı. Görüşmeye AB Komisyonunun Genişleme ve Komşuluk İlişkilerinden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de katıldı.

Von der Leyen görüşme sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek "Diyalog çok büyük önem taşıyor. Ancak aynı zamanda uygulamada inandırıcı ve güvenilir jestler bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu 'yeni bir sayfa' demişti

Çavuşoğlu, dün Josep Borrell ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında Ankara'nın AB ile yeni bir sayfa açma isteğini bir kez daha dile getirmiş, pozitif gündem oluşturulurken karşılıklı somut adımların da atılması gerektiğine vurgu yapmıştı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin beklentileri arasında AB'ye katılım sürecinin hızlandırılmasını, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin faaliyete geçirilmesini, 18 Mart 2016 tarihli mülteci mutabakatının tüm unsurlarıyla güncellenmesini, düzensiz göç ve terörizmle mücadelede işbirliğinin artırılmasını saymıştı.

Borrell de ilişkilerde olumlu bir hava yakalandığını, Türkiye’deki gelişmelerden duydukları endişenin ise sürdüğünü vurgulamıştı. Borrell, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılacak olmasından memnuniyet duyduklarını, Kıbrıs'ta da BM çerçevesindeki çözüm müzakerelerinin en kısa zamanda başlamasını umut ettiklerini söylemişti. Borrell, "Doğu Akdeniz'de gerilimin sürdürülebilir bir şekilde düşürülmesi" en güçlü beklentimiz" demişti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe