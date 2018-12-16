AB, Türkiye'nin kararından endişe duyuyormuş

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’ye, Suriye’nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlememe çağrısı yaptı. AB'nin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini, operasyonla ilgili 'endişeliyiz' ifadelerini kullandı.

Federica Mogherini, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda askeri operasyon başlatacağı yönündeki açıklamalarının endişe verici olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE SALDIRMASIN" DİYOR

Mogherini, "Türkiye AB'nin kilit öneme sahip ortağı, ayrıca bu krizde ve bölgede çok önemli bir aktör. Biz, Suriye'de şiddete son verilmesi, terörizmin yenilmesi, ayrıca ülkedeki ve tüm bölgedeki istikrara katkıda bulunulması hedefini paylaşıyoruz, bu nedenle Türk yetkililerin, koalisyonun DEAŞ'a karşı çabalarını baltalayabilecek ya da Suriye'de ek istikrarsızlık tehdidi oluşturabilecek her türlü tek taraflı eylemden çekinmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net