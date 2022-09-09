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AB ülkeleri, enerji fiyatlarının düşmesi için yeni düzenleme istiyor

AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme yapmasını istedi.

Avrupa Birliği 09.09.2022, 17:31
AB ülkeleri, enerji fiyatlarının düşmesi için yeni düzenleme istiyor

AB ülkeleri, Komisyon'dan düşük maliyetli elektrik üreticilerinin gelirlerinin sınırlandırılmasını ve fosil yakıt firmalarından katkı alınmasını içeren düzenleme talep etti.

AB ülkeleri, Komisyon'a doğal gaza tavan fiyat uygulanması, elektrik talebinin düşürülmesi ve enerji şirketlerine likidite sağlanması için yasal teklif hazırlama görevi verdi.

Kaynak: AA
#AB ülkeleri #AB Komisyonu
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