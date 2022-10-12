AB ülkeleri hava yollarının slot muafiyetini uzatacak

AB Konseyi, üye ülkelerin hava yolu şirketlerine AB havalimanlarındaki slot kurallarından geçici muafiyet sağlanması konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Kovid-19 salgını ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının havacılığa olumsuz etkileri nedeniyle alınan karara göre, 25 Mart 2023'e kadar olan kış sezonunda geçmişten gelen haklarının korunması için slotların yüzde 75'inin kullanılması yeterli olacak.

Epidemiyolojik durum veya savaştan kaynaklanan acil ihtiyaç halinde AB Komisyonu slot kurallarını değiştirebilecek.

Hava yollarının kullanmadıkları slotları muhafaza etmelerine izin verilecek.

AB hava sahasına uçması yasak olan hava yolları slotlarını kaybedecek.

2023 yılı yaz döneminde standart slot kuralı olan yüzde 80 seviyesine geçilecek.

Söz konusu anlaşmasının 17 Ekim'de resmen onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Slot hakkında

Havalimanı işletmecisi veya ilgili sivil havacılık otoritesince uçuş yapan hava yolu şirketine tahsis edilen izne slot adı veriliyor.

Normal şartlarda AB ülkelerinde bir firmanın slot haklarını tutması için havalimanındaki uçuşlarının en az yüzde 80'ini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Salgının başlangıcında hava yolu firmaları slot kaybetmemek için boş olarak hayalet seferlerle uçuşlarını sürdürüyordu.

AB, sıkıntı yaşayan hava yolu şirketlerini rahatlatmak için bir süre bu kuralları askıya almış, daha sonra yüzde 50 düşük slot kullanımına izin vermişti.

AB Komisyonu, daha sonra slot kullanım oranını yüzde 64 seviyesine yükseltmişti.