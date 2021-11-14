"AB'ye karşı direneceğiz"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin 2004'te üyesi olduğu Avrupa Birliği'nden ayrılmayacağını bunun yerine Brüksel'in, 'Macaristan'ın egemenliğini aşındırma girişimlerine' karşı direneceğini söyledi.

İktidardaki Fidezs Partisi'nin genel başkanlığına yeniden seçilen aşırı sağcı lider, parti destekçilerine hitabında, SSCB dönemine atıfta bulundu ve komünist dönemle AB sürecini birbirine benzetti.

"Komünist bürokrasiden sonra bu sefer de Brüksel'den yeni emirler almak istemiyoruz." diyen Orban, Macaristan'ın Batı liberalizmini reddedeceğini dile getirdi.

Konuşmasında eşcinsel bireylere ve göçmenlere karşı duruşunu sürdüren Orban, "Sınırlarımızı savunma, göçmenleri durdurma hakkından vazgeçmeyeceğiz. Macaristan'da evliliğin kadın ve erkek arasında, babanın erkek ve annenin de kadın olduğu konusunda ısrar ediyoruz. Çocuklarımızı da rahat bırakın." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nde reform yapılması gerektiğini savunan Orban, Macaristan'ın amacının 2004'te katıldığı bloktan ayrılmak değil, değişimi sağlamak olduğunu söyledi.

Orban sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB'den ayrılmayı kesinlikle istemiyoruz, bizden bu kadar kolay kurtulamazlar. Egemenliğimizi korumak istiyoruz. Entegrasyon yerine kendimizi Avrupa Birleşik Devletleri'nde bulmak istemiyoruz."

Kaynak: Euronews