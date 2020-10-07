AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den AP milletvekillerine Türkiye tepkisi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin Türkiye ve Azerbaycan'a karşı "harekete geçilmesi" talebi üzerine, milletvekillerine tepki gösterdi.

Borrell, Dağlık Karabağ'daki durum ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar hakkında düzenlenen AP Genel Kurulu oturumunda milletvekillerinin konuşmalarını dinledikten sonra yapılan yorumlara ve değerlendirmelere cevap verdi.

Çatışmaların durması için ateşkes çağrısını, sivillerin korunmasını sürdüreceklerini belirten Borrell, "Sorunun çözümüne yapıcı bir katkı oluşturmak için Türkiye ile çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün Bakü'de Azerbaycan'a tam destek sözü nedeniyle endişeli olduklarını dile getirerek, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı (Ceyhun Bayramov) ile yaptığım son telefon görüşmesi de oldukça endişe vericiydi. Bir ön şart olarak, Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan geri çekilme takvimini kabul edene kadar çatışmanın süreceğini açıkça söyledi. Durum giderek kötüleşiyor." diye konuştu.

"Diplomatik arenada ne yapabilirsek yapacağız"

Birçok milletvekilinin Türkiye ve Azerbaycan'a karşı "harekete geçilmesini" istediğini hatırlatan Borrell, şunları söyledi:

"Hareke geçmek' derken neyi kastediyorsunuz? Yapabileceğimizi yapıyoruz. Ama durumu ele alma şeklimiz bu. AB Konseyi'nin müzakere edilmiş bir çözüm bulunması amacıyla destekleme kararı verdiği AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarını desteklemek için yapabileceğimiz ne varsa yaparız. İki tarafı çatışmayı durdurmaya zorlamak ve Türkiye'ye müdahil olmaya devam etmemesi için baskı uygulamak için (yapabileceğimiz ne varsa yaparız).

Ama 'harekete geçmek' derken kastettiğiniz askeri anlamda harekete geçmekse, bu söz konusu olamaz. AB olarak diplomatik arenada elimizde bulunan kaynaklarla ne yapabilirsek yapacağız. AB Konseyi'nin karar verdiği üzere aralık ayında, bugünden aralık ayına kadar geçen sürede Türkiye ile ilişkilerde neler olduğunu değerlendireceğiz."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 18:14