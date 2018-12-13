AB zirvesinden Ukrayna kararı 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, bugün Brüksel’de gerçekleştirecekleri zirvede Ukrayna’nın Azak Denizi’nde yaşadığı Rusya’nın yaptırımları nedeniyle destek açıklaması yapacağı ifade edildi. Reuters’in haberine göre AB liderleri Rusya’ya uygulanan yaptırımların genişletilmesiyle ise aralarında mutabakatın sağlanmadığı kaydedildi.

Ayrıca AB yetkilileri Ukrayna’nın Rusya yaptırımlarından etkilenen bölgelerdeki desteğini artırmak ve Rusya’ya karşı tedbirler de alacaklarını ekledi.

AB ülkeleri, Rusya’nın Kırım’ı ilhakını kınamış, Ukrayna’nın bölgedeki egemenlik haklarının yanında olduğunu açıklamıştı. AB tarafından yapılan açıklamada “Rusya’nın askeri güç kullanması için bir gerekçe yoktur.” denilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

