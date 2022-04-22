AB'den Rusya'ya "tahliyelere izin ver" çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, haftalardır dünyanın, Rusya'nın Mariupol'a, "şehri kurtarmak gibi çarpık bir bahaneyle, sivillere karşı vahşet de dahil olmak üzere şehrin geniş çaplı yıkımına yol açan acımasız, yasa dışı" saldırısına tanık olduğu belirtildi.

Açıklamada, kentin binlerce sakininin Rusya'ya sınır dışı edildiği veya Ukrayna'nın hükümet tarafından kontrol edilmeyen bölgelerine doğru zorla yerinden edildiği aktarıldı.

Halen kentte 1000'i Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından korunan Azovstal Çelik Fabrikası'na sığınmış olabilecek 100 binden fazla sivil olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Ukrayna'yı, sivillerin tahliyesine diplomatik bir çözüm bulma çabaları dolayısıyla takdir ediyoruz ve Rusya buna karşılık vermediği için üzgünüz." denildi.

Açıklamada Rusya'ya Mariupol'deki sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermesi için yapılan çağrı tekrarlanırken, insani koridorların derhal oluşturulması ve insani yardım sağlayanlara erişim sağlanması gerektiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol’de Ukraynalı askerlerin yanı sıra çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 120 bin sivilin abluka altında olduğunu, Azovstal Fabrikası'nda bulunan yaklaşık 400 yaralı Ukrayna askerinin takas işlemiyle iade edilmesi için karşı tarafa teklifte bulunduklarını belirtmişti.