AP bağlantılı yolsuzluk soruşturması: Pier Antonio Panzeri itiraflara başladı

Belçika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Le Soir'de yer alan haberde itirafçı olmayı kabul eden AP'nin eski İtalyan milletvekili Panzeri'nin Belçika savcılığına verdiği, iki AP milletvekili hakkındaki iddiaları içeren mektuptan satırlar paylaşıldı.

Savcılığın Andrea Cozzolino ve Marc Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için AP Başkanı Roberta Metsola'ya gönderdiği mektupta Panzeri'nin duruşmadaki şu ifadelerine yer verildi:

"Parlamentoya sunduğumuz, bir 'lobi' girişimiydi ve açıkçası Katar lehine belirli pozisyonları desteklemek isteyen milletvekilleri arıyorduk. Bu bağlamda, bazı parlamenterler bu pozisyonları destekledi. (AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan Francesco) Giorgi ve ben, bazen tek başıma, bazen Giorgi tek başına, onları bu pozisyonlar üzerinde düşünmeye davet ettik. Genel olarak milletvekilleri ile bir görüş alışverişi oluyor ve onları bu şekilde belirli pozisyonlar üzerinde düşünmeye davet ediyoruz."

Mektupta Panzeri, "Bir vakada, Marc Tarabella'nın 'toplam 120 ile 140 bin avro arasında birkaç kez ödüllendirildiğini', paranın ona nakit olarak birkaç kez kendisi, birkaç kez de Giorgi'nin eşliğinde teslim edildiğini" ileri sürdü.

Panzeri, şöyle devam etti:

"Parayı farklı yerlerde Tarabella'ya teslim ederdim. Para kağıt torbalardaydı. İki yıl önce başladı. Genel olarak temas benim tarafımdan ve bazen de Giorgi tarafından sağlandı. Her seferinde toplam 20 bin avro civarındaydı. Her seferinde parayı 2-3 ay arayla teslim ettik ve son teslimat 6 ay önceydi. Marc Tarabella ile bir görüşme yaptığımızda, Giorgi ve ben ona belirli pozisyonları savunmayı kabul edip etmediğini ve para da dahil olmak üzere çeşitli hediyeler almak isteyip istemediğini sorduk."

Habere göre, Giorgi de ifadesinde benzer ithamları savcılıkla paylaşmış, bunun üzerine 10 Aralık'ta yapılan ev aramasında ise şüpheli bir şeye rastlanmamıştı.

Belçika Federal Savcılığından dün yapılan yazılı açıklamada Panzeri'nin itirafçı olmayı kabul ettiği bildirilmişti.

AP Başkanı Metsola 16 Ocak'ta Tarabella ve Cozzolino'nun dokunulmazlıklarının düşürülmesi için süreç başlattığını duyurmuştu.

Belçika'daki yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, geçen yıl aralıkta çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin Kaili, Panzeri, Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.