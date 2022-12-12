AP Başkanı Metsola: "Avrupa demokrasisi saldırı altında"

Metsola, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulu oturumlarının açılışında, AP'nin başkan yardımcılarından Yunan milletvekili Eva Kaili'nin de içinde bulunduğu bir Körfez ülkesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen yolsuzluk suçlamaları hakkında konuştu.

Masumiyet karinesine saygı gösterdiğini ancak "öfkeli" olduğunu belirten Metsola, şunları dile getirdi:

"AP, Avrupa demokrasisi, açık ve özgür demokratik toplumlarımız saldırı altındadır. Bu meclisin varlığı kendileri için tehdit oluşturan demokrasi düşmanları asla durmayacak. Otokratik üçüncü ülkelerle bağlantılı bu kötücül aktörler, iddiaya göre, süreçlerimizi kontrol etmek için sivil toplum kuruluşlarını, sendikaları, bireyleri, (parlamentodaki) asistanları ve AP'nin üyelerini, silah olarak kullanmıştır. Ancak bu kötücül planları başarısız olmuştur."

Belçika makamlarıyla yolsuzluk soruşturmasında işbirliği yaptıklarını belirten Metsola, kendisinin de hafta sonunda bizzat bazı aramalara yasa gereği nezaret ettiğini aktardı.

AP iç soruşturma başlattı

Metsola ayrıca AP içinde kendi soruşturmalarını başlattıklarını duyurdu.

Yolsuzluk yapanların kazanmaması için çalışacaklarını vurgulayan Metsola, "Hiçbir şey cezasız kalmayacak. Bu meclis hukukun yanında yer alacak. Hiçbir şey halının altına süpürülmeyecek. Tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için kendi iç soruşturmamızı yapacağız" dedi.

Metsola ayrıca işlerin artık eskisi gibi olmayacağını, parlamentoya kimlerin erişimi olduğunu belirlemek için bir reform süreci başlatacaklarını, parlamentoya giren sivil toplum kuruluşlarının ve kişilerin kimler tarafından fonlandığını, üçüncü ülkelerle ne tür ilişkileri olduğunu araştıracaklarını söyledi.

Eva Kaili'nin başkan yardımcılığı alınıyor

Metsola, Eva Kaili'nin başkan yardımcılığından doğan tüm görev ve sorumluluklarını tedbiren durdurduğunu, başkan yardımcılığı görevini sonlandırmak için gerekli yasal süreci başlattığını bildirdi.

Katar'a vize serbestisi askıya alındı

AP'nin bu hafta düzenlenen genel kurul oturumlarında yolsuzluk iddialarında adı geçen Katar'ın yanı sıra Kuveyt ile AB arasında vize serbestisi sağlanmasını öngören raporun görüşmesi de askıya alındı.

Metsola, raporu genel kuruldan ilgili komiteye geri göndereceğini açıkladı.

AP'deki rüşvet iddiası

Belçika Federal Savcılığı, 9 Aralık'ta, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiği şüphesiyle soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Belçika polisinin Eva Kaili ile 5 kişinin evlerinde yaptığı aramalarda toplam 600 bin avro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti.

Basında çıkan haberlerde Eva Kaili ve bazı parlamenterlerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmiş, Kaili dahil 4 kişinin "yolsuzluk soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı bildirilmişti.

Kaili ile AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakının (S&D) eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articolo Uno Partisi Üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D grubundan asistan Francesco Giorgi gözaltına alınanlar arasında yer alıyordu.

Katar ise AP'nin bazı ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek için stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.