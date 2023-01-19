AP'deki yolsuzluk soruşturması genişliyor: İtirafçı Panzeri'nin muhasebecisi gözaltında

İtalyan basınındaki haberlere göre, AP'deki yolsuzluk soruşturmasını yürüten Brüksel’deki savcılığın talebi doğrultusunda Panzeri ailesinin muhasebecisi 55 yaşındaki Bellini, Milano kentinde gözaltına alındı.

Il Messaggero gazetesinin haberine göre, savcılar Bellini'nin yolsuzluk çarkında elde edilen kara paranın aklanmasında önemli rol oynadığını düşünüyor.

Bellini'nin 1 Ocak 2018 ile 26 Aralık 2022 tarihleri arasında kara para aklama, yolsuzluk ve komplo kurma gibi suçlamalar sebebiyle salı gözaltına alındığı belirtildi. Bellini'nin bir gece Milano'daki San Vittore cezaevinde tutulduğu daha sonra hakimin kararıyla ev hapsine alındığı kaydedildi.

Bellini'nin özellikle Pier Antonio Panzeri'nin kızı Silvia ile para akışını yönetmede rol oynadıklarının savcılarca kayıtlara geçirildiği belirtildi.

Panzeri ve Bellini'nin Katar'daki Dünya Kupası'na da gittikleri ifade edildi.

İtalyan basınında Bellini’nin aynı zamanda yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi’nin babası ve kardeşinin de ortağı olduğu yazıldı.

Monica Bellini'nin karıştığı suçlar sebebiyle 10 yıl hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Belçika'daki yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, geçen yıl aralıkta çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, Panzeri, Kaili'nin AP'de milletvekili asistanı olarak görev yapan erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Giorgi'nin ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. Tarabella'nın Belçika'daki evinde de arama yapılmıştı. Arama, Belçika yasaları gereğince AP Başkanı Roberta Metsola'nın nezaretinde yürütülmüştü. Metsola, Tarabella ve Cozzolino'nun dokunulmazlıklarının düşürülmesi için süreç başlattığını duyurmuştu.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.

Adı soruşturmanın merkezinde yer alan isimlerden olan eski AP milletvekili Pier Antonio Panzeri'nin Belçika savcılığıyla anlaşarak itirafçı olduğu 17 Ocak’ta basına yansımıştı. Panzeri, itirafçı olduktan sonra Belçikalı AP milletvekili Marc Tarabella'ya 140 bin avroya kadar birkaç kez rüşvet verdiğini öne sürmüştü.