AP milletvekilleri Laçın Koridoru'nun açık tutulmasını istiyor

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda "Brezilya, Fas ve Karabağ'daki insan hakları ihlalleri" başlıklı karar tasarıları kabul edildi.

Tasarıda Laçın Koridoru'nda Azerbaycanlı çevrecilerin geçişleri engellediği, bunun Karabağ'da insani krize yol açtığı, Azerbaycan'ın acilen koridoru açması gerektiği savunuldu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanan tasarıda, insani yardımlar için Laçın Koridoru'na uluslararası kuruluşların erişimine izin verilmesi istendi.

Tasarıda, Rusya'nın bölgedeki "barış gücünün" harekete geçmemesi de kınanarak bu gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gücüyle değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla 10 Aralık 2022'de bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık'ta Laçın Koridoru'nda protesto başlatmıştı.

Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru'ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca yalanlanmış ve Bakanlık, yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu, sivil geçişler için herhangi bir engelin bulunmadığını belirtmişti.

Fas ve Brezilya ile ilgili tasarılar

Fas ile ilgili karar tasarısında ise AP milletvekilleri, Fas makamlarına "medya özgürlüğüne saygı duyma ve gazetecileri taciz etmekten vazgeçme" çağrısı yaptı.

Cezaevindeki Ömer Radi, Süleyman Raysuni ve Tevfik Buaşrin gibi gazetecilerin serbest bırakılmasını talep eden AP milletvekilleri, Fas'ın gazetecileri takip ettiğini iddia etti ve AB ülkelerinin Fas'a bu tür teknolojileri satmamasını istedi.

Tasarıda ayrıca, AP'deki yolsuzluk soruşturmasında geçen Fas ile ilgili iddialar nedeniyle milletvekillerinin endişeli olduğu, Katar'a yönelik alınan kısıtlayıcı kararların Fas'a da uygulanması gerektiği savunuldu.

Tasarıda, AB'nin ve üye ülkelerin Fas'taki gazetecilerin ve siyasi tutukluların durumunu gündeme getirmeye devam etmesi çağrısı yer aldı.

Brezilya ile ilgili karar tasarısında da demokratik kurumların işgal edilmesinin ardından, yeniden göreve gelen Devlet Başkanı Lula da Silva ile dayanışma içinde olunduğu, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinin işgal eylemlerinin kınandığı, demokratik seçimlerin sonucunun tanınması gerektiği belirtildi.