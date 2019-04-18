AP’de onaylandı: Terör propogandasına ceza geliyor

Yeni Zelanda’da iki camide 51 kişinin öldürüldüğü terör saldırıları sosyal medya devlerine yönelik eleştirileri artırdı.

Irkçı saldırganın terör saldırılarını Facebook üzerinden canlı yayınlaması sosyal medya siteleriyle ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Avrupa Parlamentosu bu konuda önemli bir adım attı.

Facebook ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinin, terör içerikli paylaşımları bir saat içinde kaldırmamakta ısrar etmesi halinde para cezası öngören tasarı kabul edildi.

Para cezası şirketlerin yıllık cirosunun yüzde 4’üne kadar çıkabilecek.

Ancak sürecin tamamlanması için henüz zaman var.

Avrupa Parlamentosu için Mayıs ayında seçim yapılacak.

Yeni parlamento, Avrupa komisyonu ve diğer temsilcilerle görüşerek metne son halini verecek.

Bunun da aylar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Reuters, BBC



Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 15:58