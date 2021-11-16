Avrupa Adalet Divanı Macaristan'ı mahkum etti

Avrupa Birliği'nin en yüksek mahkemesi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hükümetini bir kez daha mahkum etti.

Macaristan'ın göçmen ve mültecilerin sığınma başvurusunda bulunmasına yardımcı olan kişi veya kuruluşların suç işlediğini varsayan düzenlemelerin AB yasalarını çiğnediğine hükmedildi.

Orban 2015'ten bu yana Macaristan doğumlu ABD'li milyarder George Soros'u ve onunla bağlantılı grupları, göçmenleri teşvik etmekle suçluyor.

2018'de Macaristan hükümeti, insanların sığınma başvurusunda bulunmalarına yardımcı olmayı suç haline getirecek "Soros'u Durdur" yasaları olarak bilinen bir dizi yasa çıkardı.

'Soros'u Durdur' yasaları AB hukukuna aykırı bulundu

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) salı günü verdiği kararda Macaristan'ın, sığınmacının güvenli olduğu düşünülen üçüncü bir ülke üzerinden Macaristan'a gelmesi halinde sığınma başvurularını kabul edilemez sayan kanunu ile AB yasaları kapsamındaki yükümlülüklerinin bağdaşmadığına karar verdi.

ABAD ayrıca Macaristan'ın kendi topraklarında sığınma başvurusu yapma veya başvuruda bulunma konusunda yardım sağlamaya yönelik belirli faaliyetleri suç sayarak da AB yasalarına aykırı hareket ettiğini tespit etti.

Ayrıca, Macar mevzuatının başvuru sahiplerine uluslararası korumaya erişim hakkını ve sığınmacılara bir hukuk danışmanına veya başka bir danışmana danışmak için tanınan hakkı kısıtladığı da belirtildi.

Kararda "Mahkeme, böyle bir kısıtlamanın, Macaristan yasama organının dayandığı hedeflerle, yani sığınma prosedürünün kötüye kullanılmasının ve aldatmaya dayalı yasa dışı göçün önlenmesiyle haklı çıkarılamayacağı görüşündedir. ABAD, Macaristan'ın uluslararası koruma başvuruları konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit eder." denildi.

Kaynak: Euronews