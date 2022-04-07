Avrupa Birliği Bulgaristan'a 6,5 milyar avro verecek

Bulgaristan’a gelen Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Ursula Von der Leyen, Başbakan Kiril Petkov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Von der Leyen, "Başlıca önceliklerimiz; temiz enerji alanındaki ‘Yeşil Anlaşma’, dijitalleşme ve yatırımlar olacak. Bulgaristan’ın hazırlayıp sunduğu Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Planı çok başarılıdır." dedi.

Plandaki Bulgaristan’ın finansman alacağı projelerin yüzde 60’ının çevre dostu yeşil enerjiye yönelik olduğunu aktaran Von der Leyen, “Yasal düzenlemeler bazında karbondioksit atıkların sınırlandırılması, enerji muhafaza tesislerin kurulması, akıllı sistem ağlara yatırımlar yapılması, (komşu) Romanya ve Yunanistan ile enerji ara bağlantılarının oluşturulması sonucu kaynakların çeşitlendirilmesine katkı sağlanabilir.” ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Bulgaristan’ın Ukrayna’dan kaçak göçmenlere verdiği desteğini takdirle karşıladığını dile getirdi.

Bulgaristan’ın Devlet Yolsuzluklarla Mücadele Komisyonu'nda reformlar yapması gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, “Her bir devletten somut reformlar bekliyoruz.” dedi.

Başbakan Kiril Petkov, Bulgaristan’ın Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Planı'nın, ülkenin enerji alanında Rusya’dan bağımsızlık kazanmasına yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bulgaristan’ın ilk finansmanını yaz döneminin sonunda beklediğine işaret eden Petkov, “Bu plan, Bulgaristan’ın zaten yapması gereken reformları teşvik ediyor.” dedi.

Bulgaristan hükümetinin yılın başında Avrupa Komisyonu'na sunduğu plana göre 2026 yılına kadar 12 ayrı alanda 6,5 milyar avro değerinde 57 yatırım yapılacak ve 12 reform paketi uygulanacak.