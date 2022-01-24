Avrupa Birliği dışişleri bakanları, Ukrayna ve Rusya ana gündemiyle toplandı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantı girişinde yaptığı açıklamada, ana gündemin Rusya ve Ukrayna olacağını söyledi.

AB'nin Rusya'ya karşı duruşunu belirlemek için çalışmalara devam edeceğini dile getiren Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in da toplantıya video konferans yöntemiyle katılıp, Rusya ile yürütülen müzakerelerle ilgili bilgi vererek, AB ile üye ülkelerin görüşünü dinleyeceğini kaydetti.

Borrell, Suriye'nin de önemli maddeler arasında yer alacağını belirterek "Suriye'de unutulan bir savaş var ve biz bununla ilgili de düşünmeliyiz." diye konuştu.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen de katılacak.

AB, Suriye'de 21 aydır cephe hatlarında değişim olmazken, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi çözüm anlamında da bir çıkmaza girilmiş olması nedeniyle Suriye konusunu da toplantının gündemine aldı.

Bazı Arap ülkelerinin Beşşar Esed rejimi ile normalleşmesi de AB'nin dikkatini çekiyor. AB, duruşunun değişmediğini, "siyasi geçiş olana kadar normalleşme, yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşa konularının görüşülemeyeceği" yönünde olduğunu vurguluyor.

AB dışişleri bakanları, Libya'da 8 yıldan sonra bugün yapılması planlanan ancak yapılamayan seçimleri de görüşecek. Taraflar Libya'da seçim düzenlenmesi ve dış güçlerin ülkeyi terk etmesi konularını masaya yatıracak.

Bakanların Mali, Sudan ve Hint-Pasifik bölgesiyle ilgili durumu da ele alması bekleniyor.