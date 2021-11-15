Avrupa Birliği, Irak'ın tavrından memnun

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Eric Mamer, AB'nin Irak'ın 18 Kasım'da Belarus'tan vatandaşlarını geri almak için uçuş başlatacaklarına yönelik açıklamasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

AB Komisyonunun günlük basın toplantısında konuşan Mamer, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın AB'nin Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus’tan Polonya’ya geçmeye çalışan kişilerle ilgili yoğunlaştırdığı diplomatik çabaları kapsamında bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunduğunu belirtti.

Schinas'ın Iraklı yetkililerle bir dizi temasta bulunacağını ifade eden Mamer, "Bu kapsamda Iraklı yetkililerin vatandaşlarını Belarus'tan geri almak için perşembe günü uçuş başlatacakları yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Türkiye'deki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Lübnan'ın da ilgili makamlarının Belarus'un başkenti Minsk'e uçuşlar için kısıtlayıcı tedbirler aldıklarına ilişkin duyurularını takip ettiklerini belirten Mamer, "(Belarus hava yolları) Belavia'nın BAE makamları tarafından alınan kararı uygulayacağına dair yaptığı açıklamayı da dikkate alıyoruz." diye konuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahhaf, Belarus-Polonya sınırında bulunan iki bölgedeki 8 kampta 571 Irak vatandaşının varlığının tespit edildiğini, gönüllü geri dönüşü isteyenler için 18 Kasım'da bir sefer düzenleneceğini söylemişti.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in Direktörü Fabrice Leggeri ise 11 Kasım'daki açıklamasında, potansiyel olarak 1700 civarında geri gönderilecek Iraklı bulunduğunu, bunlardan 200'ünün hazır durumda olduğunu ifade etmişti.

AB-Belarus gerilimi

AB ile Belarus arasındaki gerginlik Ağustos 2020'de Belarus'ta düzenlenen ve Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tırmanmıştı. AB, Belarus'ta seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçim sonucunu tanımadığını açıkladı.

AB, ayrıca Belarus'ta muhalefete baskı yapıldığını belirterek, bu ülkeye yaptırımlar uyguluyor. Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da dahil olduğu yaptırımlar, seyahat kısıtlaması ve varlıkların dondurulması gibi uygulamaları içeriyor.

AB ülkeleri, 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Belarus’un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki Belarus vatandaşı muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle de Belarus hava yolu şirketlerine AB hava sahasını kapatmıştı.

AB-Belarus arasındaki mevcut kriz ise Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelen binlerce kişinin Belarus'tan başta Polonya olmak üzere komşu AB ülkelerine girmeye çalışmasıyla başlamıştı.

AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç olarak kullanmakla suçlarken, Belarus bu ithamı reddediyor.