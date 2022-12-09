Avrupa Birliği, İran'ı kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "AB, İran makamlarını ölüm cezasını uygulamaktan ve gelecekte infaz yapmaktan kaçınmaya, ölüm cezasının tamamen kaldırılmasına yönelik tutarlı bir politika izlemeye çağırıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İran makamları, iddia edilen suçlarla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için zorla yapılmış itirafları temel almamaya davet edildi.

İran makamlarının sanıkların yasal süreç haklarını koruması ve gözaltında veya hapiste olanların herhangi bir kötü muameleye maruz kalmamasını sağlamasının zorunlu olduğunun anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB, idam cezasının her zaman ve her koşulda kullanılmasına karşı kesin ve ilkeli muhalefetini yineler. Ölüm cezası, suç işlemek için caydırıcı etkisi olmayan ve insan onurunun ve bütünlüğünün kabul edilemez bir reddini temsil eden, acımasız ve insanlık dışı bir cezadır."

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, ekimde başkent Tahran'daki "Settar Han Caddesi'ndeki protestolar sırasında soğuk silahla vatandaşları tehdit ettiği ve bir güvenlik görevlisini yaraladığı" iddiasıyla Devrim Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan Muhsin Şikari adlı gösterici bu sabah idam edildi.

İlk idam cezası infaz edildi

İran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili şu ana kadar idama mahkum edilen 11 kişiden biri olan Şikari’nin cezasının infaz edildiği bildirildi.

Muhsin Şikari, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.

Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.