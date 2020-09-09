Avrupa Birliği Kırım'ın işgali nedeniyle uygulanan yaptırımları uzatacak

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin büyükelçileri, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlali sebebiyle uygulanan yaptırımları altı ay uzatacak. AB, Rusya’ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

AB büyükelçilerinin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlali sebebiyle uygulanan yaptırımları uzatacağı bildirildi.

KARAR 6 AYLIĞINA UZATILDI

Azatlık Radyosu Brüksel Muhabiri Rikard Jozwiak’in 8 Eylül tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “AB üye ülkelerinin büyükelçileri yarın (9 Eylül), bloğun Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine inandığı 175 kişi ve 44 şirketin vize yasaklarına ve varlıkların dondurulmasına yeşil ışık yakacak.” ifadelerini kullandı.

Jozwiak, yaptırımların her zamanki gibi 6 ay daha uzatılacağını belirtti.

AB Konseyi, Mart 2020’de aldığı kararla, Ukrayna toprak bütünlüğünün ihlali dolayısıyla, 175 Rusya vatandaşı ve ayrılıkçı ile 44 şirketine karşı uyguladığı vize yasağı ve varlıkların dondurulması yaptırımlarını 6 ay uzatmıştı.

6 Avrupa ülkesi, AB’nin Kırım yaptırımlarına katıldı

YARIMADADA 6 YILDIR BASKI VE ZULÜM DEVAM EDİYOR

İşgalci Rus askerleri Kırım’a ilk olarak, 20 Şubat 2014 tarihinde girdi. Altı yıl önce bugün, sabahın erken saatlerinde plakaları sökülmüş askeri araçlar ve rütbe işaretleri taşımayan silahlı milisler Kırım’ın stratejik noktalarını ve hükûmet binalarını ele geçirmeye başladı.

Rus propaganda medyalarında “Kırım Özsavunması” oldukları iddia edilen, kamuflaj giymelerinden hareketle “kibar yeşil adamlar” olarak da adlandırılan Rus askerleri ve onların yanında gezen işbirlikçi milisler, yarımadanın kontrolünü yasa dışı olarak ele geçirdi. Rus propaganda mekanizmasınca işgal, sözde “bağlanma” adı altında legalleştirilmeye çalışılsa da dünya kamuoyu bu adımı asla tanımadı.

Rus işgaliyle adeta “açık hava cezaevi”ne dönüşen Kırım yarımadası, bir yandan silahlandırma hamleleriyle dünyayı tehdit eden askeri bir üs haline getirildi. Diğer yandan da işgale direnen Kırımlılar baskı mekanizmasının sürekli hedefi haline geldi. Yarımadada 2014’ten beri Rus işgalini onaylamadıklarını ifade eden ve tutumlarıyla belirten Kırım Tatarları başta olmak üzere Ukrayna’ya bağlı kalmak isteyenler, kaçırılmalarla, düzmece davalarla, keyfi baskın ve sorgularla korkutulmaya çalışılıyor.

SİLAHLARIN GÖLGESİNDE SÖZDE REFERANDUM



Rus işgalinin akabinde 2014 yılının Mart ayında düzenlenen sözde referandumda Kırım sakinlerinin yarımadanın Rusya’ya bağlanması konusunda iradesini “özgürce” tecelli ettiği ileri sürüldü. Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve dünyanın birçok ülkesi, Kırım’da yapılan sözde “kendi kaderini belirleme referandumunun” sonuçlarını kabul etmeyi reddetti. Ukrayna, Kırım’ı geçici olarak işgal edilen bölgesi olarak kabul ediyor.

Ukrayna Parlamentosu resmi düzeyde, 20 Şubat 2014 tarihini Kırım ve Sivastopol’ün (Akyar) Rusya tarafından işgalinin başlangıç tarihi olarak kabul etti. Dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, ilgili yasayı 7 Ekim 2015 tarihinde imzaladı.

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesi ve Ukrayna’ya yönelik politikası dolayısıyla Rusya Federasyonu’na karşı yaptırımlar uyguladı. Kırım’ın işgalinden sonra Ukrayna’nın Donbas bölgesinde Rusya tarafından desteklenen teröristler ile Ukrayna askerleri arasında çatışmalar başladı.

Kaynak: qha

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 11:15