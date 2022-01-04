Avrupa Birliği Moldova'ya 150 milyon avro destek verecek

AB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve enerji krizi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan Moldova'ya 150 milyon avroluk mali destek sağlayacak.

AB Komisyonu, Moldova'nın talebi üzerine ülkeye yeni makro finansal destek paketi hazırlandığını açıkladı.

Açıklamada, Moldova'nın salgın, enerji krizi ve ödemeler dengesi sorunları nedeniyle zorlu bir dönem yaşadığı anımsatıldı.

AB'nin Moldova'ya 30 milyon avro hibe ile 120 milyon avro orta vadeli ve uygun koşullu kredi sağlayacağına işaret edilen açıklamada, Moldova'nın yolsuzlukla ve yönetim sorunlarıyla etkin biçimde mücadele etmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu mali desteğin yürürlüğe girmesi için bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerektiği ifade edildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal destek verebiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.