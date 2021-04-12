Avrupa Birliği'nden İran kararı

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamada, İran'a yönelik yaptırımların 13 Nisan 2022'ye kadar uzatılması kararı alındığı bildirildi.

Yaptırımlar, seyahat yasakları, varlıkların dondurulması ve iç baskı unsuru olarak kullanılabilecek malzemelerle iletişimi izlemede kullanılan ekipmanın İran'a satışının yasaklanmasını içeriyordu. İlk olarak 2011'de alınan yaptırım kararı her yıl uzatılıyordu.

Konsey açıklamasında ayrıca yaptırım listesine 8 kişi ve 3 kurumun eklendiği kaydedildi. Böylece yaptırım uygulanan toplam kişi sayısı 89, kurum sayısı 4'e yükseldi.

Yaptırım listesine eklenen kişi ve kurumların Kasım 2019'da İran'da düzenlenen gösterilerde kullanılan şiddette rolleri bulunduğu belirtildi.

Bu kişiler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besiç milis güçlerinin başında bulunan Gulam Rıza Süleymani ile polis teşkilatı ve ordudan üst düzey bazı kişiler bulunuyor.

Listeye eklenen kurumların ise Evin, Feşafuye ve Recai Şehr cezaevleri olduğu bildirildi.