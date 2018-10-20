Avrupa Birliği'nden 'Kaşıkçı' çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin kapsamlı, güvenilir ve şeffaf soruşturma yapılması talebinde bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yazılı açıklamasında birçok Avrupa kurum ve örgütüyle işi gereği yakın ilişkiler yürüten Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu ve yakınlarına başsağlığı dilediğini ifade etti.

'Kaşıkçı'nın ölümüyle iligili detaylar çok endişe verici'

AB'nin tüm dünyadaki gazetecilerin korunması ve basın özgürlüğünün sağlanması konusunda kararlı olduğunu belirten Mogherini, "Kaşıkçı'nın ölümüyle iligili detaylar ve 1963 Viyana Konsolosuluk Sözleşmesi'nin şok edici şekilde ihlali çok endişe vericidir." vurgusu yaptı.

"Sorumlular hesap vermeli"

Olayın özellikle 1963 Viyana Konsolosuluk Sözleşmesi'nin "konsolosluğun bulunduğu ülkenin kanun ve düzenlemelerine saygı göstermesini" öngören 55'inci maddesini ihlal ettiğini kaydeden Mogherini, Kaşıkçı'nın anısının ve yakınlarının adaleti hak ettiğini vurgulayarak, "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin kapsamlı, güvenilir ve şeffaf soruşturma devam etmeli, sorumluların hesap vermesi sağlanmalı." çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2018, 00:32