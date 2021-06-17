Avrupa Birliği Sputnik V onayını geciktiriyor

Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının, Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanma sürecinin uzadığı iddia edildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Rusya'nın 10 Haziran'a kadar onay için gereken verileri ulaştırması gerektiğini, ancak geç kalındığını duyurdu. Alman hükümet yetkilisi olan kaynaklardan biri, "Sputnik'in onayı muhtemelen eylül ayına, belki de yıl sonuna kadar ertelenecek" dedi.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) daha önce Rus aşısıyla ilgili incelemesini tamamlayarak, mayıs veya haziran aylarında bir karar vermesi bekleniyordu.

Öte yandan bir diğer yetkili ise, EMA'nın son tarihi kaçıran Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü'ne gerekli verileri göndermesi için bir hafta daha süre tanıdığını aktardı.

"Sputnik V ekibi önümüzdeki iki ay içinde aşı onayını bekliyor"

Bu sırada aşıyı pazarlayan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), EMA incelemesinin yolda olduğunu söyledi.

RDIF, "Sputnik V aşı klinik denemelerine ilişkin tüm bilgiler sağlandı ve GCP (Genel Klinik Uygulama) incelemesi, Avrupa İlaç Ajansı'ndan gelen olumlu geri bildirimlerle tamamlandı" açıklamasında bulundu; "Onay prosedürünün zamanlamasına karar vermek EMA'ya kalmış olsa da, Sputnik V ekibi önümüzdeki iki ay içinde aşı onayını bekliyor" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hükümet de Sputnik V'i satın almak için görüşmelerde bulunmuş, ancak herhangi bir satın alma işlemini EMA'nın onayına bağlı hale getirmişti.

Kaynak: Euronews