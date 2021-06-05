Avrupa Birliği’nin 2040 hedefi

Küresel seviyede sigara içenlerin sayısı artmaya devam ederken Avrupa Komisyonu sigara ile mücadele için 2040 yılına kadar 'tütünsüz nesil' yaratmak amacıyla tütün düzenlemeleri konusunda daha katı önlemler alınması çağrısında bulundu.

Lancet tıp dergisinde 204 ülkeden toplanan verilerin yer aldığı tütün kullanımı üzerine yapılmış bir araştırma yayınladı. 27 Mayıs'ta yayınlanan araştırmanın bulgularına göre 1990'dan bu yana sigara kullanımındaki yaygınlık önemli ölçüde azalmış olsa da gerçekleşen nüfus artışı ile dünya çapında toplam içilen sigara sayısında büyük bir artış kaydedildi.

Lancet araştırmasını hazırlayan Emmanuela Gakidou, "Sigara, dünya çapında insanların sağlığını tehdit eden önemli risk faktörü, ancak dünyanın birçok ülkesinde tütün kontrolü ne yazık ki yetersiz" diyor.

AB ülkelerinde 2006'dan bu yana sigara kullanımı yoğunluğunda hafif bir düşüş görülse de, Komisyon daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu kabul ediyor ki AB tütün düzenlemeleri konusunda hali hazırda dünyadaki en sıkı düzenlemelere sahip yerlerden biri.

AB'nin 2040 yılına kadar 'tütünsüz bir nesile' sahip olma hedefi, Avrupa'nın Kanseri Yenme Planı'nda belirlendi. Tütün, tüm kanserlerin yüzde 27'sine neden olarak “AB'deki en büyük önlenebilir sağlık riski” olarak tanımlanıyor.

AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"2040 yılına kadar insanların yüzde 5'inden daha azının tütün kullandığı Avrupa'da hedefimiz dumansız bir nesil yaratmak. Tütünle ilgili AB mevzuatının AB'deki sigara içme oranları üzerinde olumlu bir etkisi oldu, ancak amaca ulaşmak için hedeflerimizi daha yüksek tutmalıyız. Tütün Ürünleri Direktifinin yakında gözden geçirilmesi bu çalışmanın önemli bir parçası olacak"

2040 yılı için belirlenen bu yüzde 5'lik hedef oldukça iddialı çünkü AB vatandaşlarının yaklaşık yüzde 25'i şu anda tütün kullanıyor ve bu hedef yüzde 20'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Kaynak: Euronews