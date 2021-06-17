Avrupa İlaç Ajansı, onay verdiği aşıları övdü

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), onay verilmiş aşıların yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) AB'de görülen tüm türlerine karşı koruduğunun görüldüğünü bildirdi.

EMA'dan yapılan açıklamada, Çin'in Sinovac firması tarafından geliştirilen ve Türkiye'de kullanılan aşının değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ABD ilaç firması Moderna'nın aşısının 12-17 yaş aralığına kullanılıp kullanılmayacağının da değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Son dönemde AstraZeneca hakkında yayılan "dezenformasyona" dikkat çekilen açıklamada, söz konusu aşının halen onaylı olduğu, aksi haldeki bir kararın bildirileceği vurgulandı.

EMA'nın açıklamasında "Onay verilmiş aşıların virüsün AB'de görülen tüm türlerine karşı koruduğu görülüyor." denildi.

Açıklamada, "mRNA teknolojisine dayanan aşılardan sonra kaydedilen kalp kası ve zarı iltihabı şikayetleri incelemeye alındı. Henüz neden-sonuç ilişkisi kurmak için yeterli veri elde edilmedi." bilgisi paylaşıldı.