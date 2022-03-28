Avrupa Komisyonundan altın pasaport çağrısı

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üyelerinin Ukrayna'daki savaşla bağlantısı sebebiyle yaptırım uygulanan Rus ve Belarus vatandaşlarına verdiği "altın pasaportları" iptal etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yaptırımlara maruz kalan ya da Ukrayna'daki savaşa önemli destek veren bazı Rus ve Belarus vatandaşlarına bu programlar çerçevesinde AB vatandaşlığı ya da aralarında Schengen dışı alanlardan serbest dolaşım hakkı gibi bazı imtiyazlar ile AB'ye giriş imkanı sağlandığına dikkat çeken komisyon konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Komisyon üye devletlerin açığa çıkan risklerle mücadele edebilmesi için yaptırım listesindeki Rus ve Belarus vatandaşlarına "altın pasaport" programı kapsamında sunulan vatandaşlıkları geri çekmeyi değerlendirmelerini tavsiye eder" denildi.

Komisyon açıklamasında yaptırım listesindekilerin kaçının altın pasaport sahibi olduğu konusunda bilgi sahibi olmadığının altını çizdi. Bu tür tartışmalı programların sona ermesini isteyen komisyon üye devletlere yaptırım karşılığı verilen vatandaşlıkları derhal geri çekmeleri için çağrıda bulundu.

Birlik üyesi Bulgaristan, Malta ve Kıbrıs yıllardır yatırım karşılığı vatandaşlık sunarak önemli gelir elde ediyor. Altın vize ya da altın pasaport pasaport olarak bilinen bu programların kaldırılması ya da askıya alınması bir süredir Avrupa Komisyonu'nun gündemindeydi.

Bulgaristan parlamentosu geçtiğimiz perşembe günü "altın pasaport" uygulamasını sonlandıran iki yasal düzenlemeye ait değişiklikleri kabul etti. Malta hükümeti de mart ayı başında Rus ve Belarus vatandaşlarına bu tür pasaportlar verilmesini ileri ki bir tarihe kadar askıya aldığını duyurmuştu. Kıbrıs ise kasım 2020'den bu yana bu şekilde vatandaşlık verilmediğini ifade ediyor.

Kaynak: Euronews