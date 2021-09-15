Avrupa Parlamentosu onay verdi: Türkiye payını alıyor

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, aday ülkeler olan Türkiye, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile potansiyel aday olan Bosna Hersek ve Kosova'ya 2021-2027 yıllarında sağlanacak IPA III fonları görüşüldü.

AP milletvekilleri, aday ülkelerin 7 yılda AB ile ilgili reformları uygulamalarına yardımcı olmak üzere toplam 14,2 milyar avro fon sağlanmasını onayladı.

IPA III fonları, performansa dayalı bir yaklaşımla ve adil paylaşım ilkesine uygun biçimde sağlanacak.

Hukukun üstünlüğü, temel haklar, demokratik kurumlar, kamu yönetimi, ekonomik kalkınma ve rekabetçilik gibi alanlardaki reformlara özel önem verilecek.

Reform alanlarında ilerleme sağlanamaması veya gerileme olması halinde yardımın kapsamı ve yoğunluğu değiştirilebilecek.

Fonlar, ülke zarfları yerine tematik önceliklere göre ayrılacak. Önceki dönem IPA fonları gibi ülke bazlı kaynak tahsis edilmeyecek.

Türkiye'ye, 2007-2013 yıllarındaki IPA I döneminde yaklaşık 4,5 milyar avro, 2014-2020 yıllarındaki IPA II döneminde de 4,4 milyar avro tahsis edilmişti.