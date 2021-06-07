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Avrupa Parlamentosu uzun süre sonra toplandı

Dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bir yılı aşkın süredir toplanamayan Avrupa Parlamentosu Strazburg'da toplandı.

Avrupa Birliği 07.06.2021, 21:03
Avrupa Parlamentosu uzun süre sonra toplandı

Binası Strazburg'da bulunan Avrupa Parlamentosu, (AP) kentin salgında yüksek riski ifade eden "kırmızı bölge" olarak sınıflandırılması nedeniyle Genel Kurul oturumlarını uzaktan yapıyordu.

Süren salgın tehdidi nedeniyle açılış oturumuna, milletvekillerinin yalnızca yaklaşık üçte birinin katıldığı görüldü.

AP Başkanı David Sassoli, açılış konuşmasında, "Strazburg'da normal aktivitelerimize başlamamız, güven ve umudun göstergesidir." dedi.

Sassoli, parlamentonun, Kovid-19'un etkilerini ve üye ülkelerin ekonomik iyileşme planlarını değerlendireceğini söyledi.

13 Haziran'a kadar sürecek oturumların önemli gündem maddelerini; AB içinde seyahate imkan verecek Dijital Kovid Sertifikası'na son onayın verilmesi, Birliğin 23 Mayıs'ta bir uçağın Minsk'e indirilerek yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle Belarus'a verilecek tepkiyi karara bağlaması, 15 Haziran'da yapılacak AB-ABD Zirvesi'nde ele alınacak konuların değerlendirilmesi oluşturacak.

Kaynak: AA
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#Avrupa Parlamentosu #avrupa birliği
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