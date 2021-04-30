Avrupalı aydınlardan İskoçya için mektup

19 dile çevrilen ve çeşitli gazetelerde yayımlanan mektupta, "İskoçya halkının, her yerdeki Avrupalının AB'ye geri dönmesini memnuniyetle karşılayacağını bilmesini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

AB'den olası bir bağımsızlık referandumundan önce İskoçya'ya, üyelik kapısının açık olacağına dair mesaj vermesi istenen mektupta, "Mevcut süreçte AB, üyelik talebine ancak bağımsız bir ülkeden geldiğinde yanıt verebiliyor. İskoçya farklı bir süreci hak ediyor. Yasal olarak Birleşik Krallık'ın bir parçası olduğu için İskoç hükümeti AB ile müzakere yürütemez ancak AB, İskoçya'nın uzun süredir AB'nin bir parçası olduğu için yasal ve demokratik olarak bağımsız hale gelmesi durumunda 'yeni' bir üyelik başvurusu yapmasına gerek olmadığını ilan edebilir. Bunun (mevcut süreç) yerine, AB ve üye devletleri, İskoçya'nın istisnai koşullarına uygun istisnai bir öneri olarak tek taraflı ve açık bir üyelik teklifinde bulunmalı." görüşü paylaşıldı.

170'ten fazla imzacı arasında İngiltere'den yazarlar Neil Gaiman, Philip Pullman, Ian McEwan, müzisyen Brian Eno, İrlandalı yazar Fintan O'Toole, İskoçyalı aktör Brian Cox ve Slovenyalı filozof Slavoj Zizek gibi isimler yer aldı.

Bağımsızlık talebi

İskoçya'da 2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda seçmenin yüzde 55'i İngiltere ile birlikten yana oy kullanmıştı ancak İngiliz hükümeti referandum kampanyasında, İskoçya'nın bağımsızlığı seçmesi halinde AB üyeliğini de kaybedeceği tehdidini öne sürmüştü.

Brexit'le beraber durumun değiştiğini savunan İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, merkezi hükümete ülkede ikinci bağımsızlık referandumu yapılması için bölgesel yönetime yetki devretmesi çağrısı yapmış ve yazılı talebi merkezi yönetim tarafından reddedilmişti.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık genelinde, 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. İskoçya halkı, yüzde 62'yle referandumda hayır oyu verse de 2020'de Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla AB'den ayrılmak zorunda kalmıştı.