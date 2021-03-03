Bazı Avrupa ülkeleri Schengen'i fiilen askıya aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun karşı çıkmasına rağmen bazı Birlik ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avrupa'daki sınırları kaldıran Schengen uygulamasını "fiilen askıya" aldı ve giriş çıkışları büyük ölçüde engellemeye başladı.

Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türünün ortaya çıkmasıyla salgında yeni dalga endişesi taşıyan AB ülkelerinin bazıları yeni türlere karşı tedbirleri son haftalarda sıkılaştırıyor. Bunlar arasında özellikle Almanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Macaristan bulunuyor.

AB Komisyonu, sınır kontrolleri yapan, bazı bölgelerde giriş çıkışı kısıtlayan, zorunlu olmayan seyahatlere çok istisnai durumlar haricinde kesinlikle izin vermeyen bu ülkelere geçen hafta mektup göndererek serbest dolaşımın engellenmemesi çağrısında bulundu. Kısıtlamalarda "çok ileri gittikleri için" eleştirilen ve mektup gönderilen ülkelerin bu hafta içinde durumlarını izah etmesi gerekiyor.

Ancak AB Komisyonunun çağrısına rağmen Avrupa'nın iç sınırlarındaki bazı bölgelerde engellemeler sürüyor. Bu durum salgının başında AB ülkelerinin Mart 2020'de birbirlerine sınırlarını kapatmasını hatırlatıyor. AB'nin temel unsurlarından birini oluşturan serbest dolaşımın engellenmesi o dönemde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Almanya "mutasyon bölgelerine" önlem aldı

Almanya, virüsün türlerinin ülkede yayılmasını önlemek amacıyla “mutasyon bölgesi” olarak tanımladığı bölgelerden gelen yolcuların ülkeye girişini kısıtladı.

Alman hükümeti ilk önce virüsün mutasyona uğramış türlerinin görüldüğü ve Almanya ile doğrudan sınırı olmayan İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Günay Afrika’yı "mutasyon bölgesi" olarak tanımladı ve 30 Ocak’ta buralardan yolcu girişini yasakladı.

Daha sonra Çekya ve Avusturya’nın Tirol bölgesinin yanı sıra Slovakya’yı da "mutasyon bölgesi" olarak tanımlayan Almanya, 14 Şubat’tan itibaren Avusturya ve Çekya sınırlarında kontroller yapmaya başladı.

Alman hükümetinin bu kararıyla Çekya, Slovakya ve Avusturya’nın Tirol bölgesinden sadece negatif PCR testi bulunan Alman vatandaşları, ülkede ikamet edenler, mal taşıyan kamyon şoförleri, acil bir durumdan dolayı seyahat edenler ve sağlık gibi belirli sektörlerde çalışanlar ülkeye girebiliyor. İstisna getirilenlere ayrıca ülkede karantinaya girme zorunluğu bulunuyor.

Alman hükümeti, son olarak virüsün mutasyona uğrayan türlerinin yoğun olarak görüldüğü Fransa’nın Moselle bölgesini "mutasyon bölgesi" ilan etti. Ancak burada düzenli sınır kontrolleri uygulanmıyor.

Moselle bölgesinden Almanya’ya çalışmak için gelenlerin veya istisna grubunda bulunanların negatif Kovid-19 testi veya hızlı test ibraz etmeleri gerekiyor. Alman polisi rastgele kontroller yapıyor.

Fransa test istiyor

Almanya'nın Moselle bölgesinden gelenlerden PCR testini zorunlu hale getirmesi Fransa'da tepkilere neden oldu. Moselle Valisi Laurent Touvet, Schengen uygulamasından bu yana sınırların tamamen açık olduğunu belirterek, "Sınırların olmamasına alıştık. Bu sınırların yeniden kapatılması günlük hayatın sarsılması anlamına geliyor." yorumunu yaptı.

Fransa, Kovid-19 nedeniyle 31 Ocak'tan bu yana sınırlarda çalışanlar hariç AB ülkelerinden Fransa'ya gelenler için PCR testini zorunlu tutuyor. Yolcuların son 48 saat içinde yapılmış negatif Kovid-19 testini sınırdaki polislere ibraz etmesi gerekiyor. Negatif test sonucu gösteremeyenler sınırdan geri çevrilebiliyor.

Portekiz'in tek kara sınırında kısıtlama sürüyor

Son aylarda salgının etkisini ciddi biçimde artırdığı Portekiz, kara sınırını paylaştığı tek komşusu İspanya ile serbest dolaşımı 1 Şubat'tan beri kısıtlıyor. Portekiz, kara sınırında sadece ticari faaliyetler için veya özel izinle giriş ve çıkışlara izin veriyor.

Mevcut durumda iki ülke arasındaki 1214 kilometrelik kara sınırının kapatılması uygulaması 16 Mart tarihine kadar devam edecek. Ancak Paskalya tatilindeki yoğunluk ihtimali göz önünde bulundurularak bu tarihin 4 Nisan'a kadar uzatılması bekleniyor.

Portekiz ayrıca Kovid-19'un mutasyona uğramış türünden dolayı Brezilya ve İngiltere ile olan uçuşları da askıya aldı.

İspanya

İspanya, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünden dolayı AB dışında bulunan Güney Afrika, Brezilya ve İngiltere ile olan uçuşlarına kısıtlama getirdi.

AB ülkeleri Portekiz ve Fransa ile kara sınırlarındaki ulaşım ise sadece ticari gerekçelerle, ikamet şartıyla veya özel izinle yapılıyor.

Belçika

AB kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan ve Avrupa'nın kalbi olarak adlandırılan Belçika da sınır kısıtlamaları getiren ülkelerden.

Belçika zorunlu olmayan seyahatleri ocak sonunda yasakladı. Belçika hükümeti, sadece bazı istisnai durumlar için sınır geçişlerine izin veriyor. Kısıtlamanın en az 1 Nisan’a kadar devam etmesi bekleniyor.

AB Komisyonu, üye ülke vatandaşlarının zorunlu olmayan durumlar haricinde seyahat etmemelerini istiyor ancak sınır kısıtlamalarının bazı durumlarda zorunlu seyahatleri de engellediğini belirterek serbest dolaşımın aksatılmaması çağrısında bulunuyor.

Son haftalardaki kısıtlamalar nedeniyle bazı ülkelerde nakliyede ve arz zincirlerinde aksamalar olduğu, sınır bölgelerinde yaşayan ve işleri gereği sınırı geçmesi gereken kişilerin kısıtlamalardan etkilendiği belirtiliyordu.

Avusturya

Avusturya, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla günlük vaka sayılarının yüksek olduğu iki komşusu Çekya ve Slovakya sınırlarında sıkı tedbirler hayata geçirdi. Bu iki ülke sınırlarındaki küçük geçiş noktalarını kapatan Avusturya, yalnızca büyük sınır kapılarından giriş çıkışlara izin veriyor.

Yoğun kontrollerin yapıldığı geçiş noktalarında özellikle günübirlik Çekya ve Slovakya'dan Avusturya'ya çalışmaya gelen kişilerden yazılı belge talep ediliyor. Bu kişilerin her hafta başı negatif Kovid-19 test sonucu ibraz etmeleri gerekiyor.