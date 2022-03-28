"Binalarda sıcaklığı 1 derece düşürürsek enerjide yüzde 7 tasarruf sağlayabiliriz"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi toplantısına katılarak AB'nin dış politikada gelecek dönemdeki öncelikleri hakkında konuşma yaptı.

Enerjinin stratejik ve jeopolitik öncelik olduğunu vurgulayan Borrell, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında AB'nin enerjide Rusya'ya bağımlılığının azaltılması, artan enerji fiyatlarının düşürülmesi, enerji tüketiminin azaltılması gibi konulara odaklanacaklarını bildirdi.

Borrell, enerji arzı, enerji dönüşümünün hızlandırılması ve tasarrufa dikkati çekerek, "Tüketimimizi düşürmeliyiz. Herkes binalarda sıcaklığı 1 derece düşürürse enerji tüketiminde yüzde 7 tasarruf sağlayabiliriz. Buna gülenler oldu ama bu çok net. Enerji tüketiminde kemer sıkmanın zamanıdır." dedi.

Josep Borrell, enerjinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dezenformasyon, gıda güvenliğinin de AB için önem taşıdığını belirterek, Balkanlar'daki istikrarın önemine dikkat çekti.

Sırbistan'ı kastederek AB adayı bir ülkede Rusya'nın "inanılmaz derecede" etkisinin olduğunu söyleyen Borrell, Batı Balkanlar'daki ülkelerde istikrarın korunmasının Avrupa güvenliği için önemli olduğunun altını çizdi.

Borrell, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'nın mümkün olan en geniş destekle izole edilmesi için çalıştıklarını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunlukla Rusya'nın kınandığını belirterek, şunları söyledi:

"Ancak dikkatli olmalıyız. Rusya'ya karşı bu geniş uluslararası destek sonsuza kadar sürecek sağlam bir destek olacağından o kadar da emin olamayız. Körfez bölgesinden geliyorum. Birçok dışişleri bakanıyla görüşmeler yaptım. BM Genel Kurulu oylaması sonrası durum çantada keklik sayılamaz."

Borrell, Afrika'da Rusya'nın etkisine, Rusya'nın Çin'e yakınlaşmasına, Hindistan'ın pozisyonuna Avrupa ülkelerinin dikkatle eğilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.