Bir yaptırım daha: Rusya, Avrupa Konseyi'nden çıkarıldı
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa Konseyi'nden uzaklaştırıldığını söyledi.
Avrupa Birliği 25.02.2022, 18:51 26.02.2022, 00:39
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio yaptığı açıklamada, “İtalya’nın başkanlığını yürüttüğü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Rusya Federasyonu’nu üyelikten çıkarma kararı aldı” dedi.
Maio “İtalya, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini oluşturan kabul edilemez askeri saldırganlığı ışığında bunu gerekli bir önlem olarak görüyor” dedi.
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