Brexit nedir? AB ve İngiltere için ne anlama geliyor? 

Britanya'nın (Birleşik Krallık) ilk iki harfi (Br) ile exit (çıkış) kelimesinin birleşmesinden oluşan Brexit, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması anlamına geliyor. İngiliz basınında Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyenler tarafından Britain ve İngilizce kalmak anlamına gelen Remain kelimeleri birleştirilerek Bremain ifadesi kullanılıyordu.

İngiltere AB'den ne zaman ayrılacak sorusu bugünler de daha da merak edilir oldu. İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak.

AB ÜLKELERİ ANLAŞMAYI ONAYLADI

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Brüksel'de AB ve İngiltere arasında yaklaşık 1,5 yıldır devam eden Brexit müzakerelerinde sağlanan ilerlemeyi değerlendirmek üzere düzenlenen zirvede buluştu. Zirvede, AB üyesi ülke liderleri, 585 sayfalık "ayrılık anlaşmasına" imzaladı ve İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkiyi belirleyecek "siyasi deklarasyonu" da onayladı.

BREXİT NE DEMEK?

İngiltere tarihi referandum sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararı almış, referandumda ayrılık kararının çıkmasının ardından Brexit kelimesi gündeme gelmişti. Daha önce Yunanistan için de kullanılan Grexit (Greece-exit) Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkma isteğini özetleyen bir tanım olarak ortaya çıktı. Grexit terimi Citigroup şef ekonomisti Willem H. Buiter ve aynı grupta çalışan Ebrahim Rahbaritarafından 2012 yılında ortaya atılmıştı. İkili Grexit ile euro'ya veda edip eski para birimine dönmesi durumunda Yunanistan'ın ticarette ve turizmde olumlu etkiler ile karşılaşıp, ekonomisini ferahlatacağı iddiasında bulunmuştu. Bu terimi İngiltere'nin AB'den ayrılması için yapılan referandum sürecine adapte eden politikacılar ve sivil toplum örgütleri Grexit'in Brexit'e evrilmesine neden oldu.

Kaynak: www.gaste24.com