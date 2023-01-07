Brexit sonrası binlerce İngilizin AB'yi terk etmesi istendi

AB istatistik ofisi Eurostat tarafından yayınlanan veriler, Eylül 2020 ile Eylül 2022 arasında yaklaşık 2 bin 250 Birleşik Krallık vatandaşının AB ülkelerini terk etmesine karar verildiğini gösteriyor.

Bu sayıya AB serbest dolaşım kurallarının geçerli olduğu Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinin (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve İsviçre) rakamları da eklendiğinde, toplam sayı 2 bin 830'a yükseliyor.

İngiltere 31 Ocak 2020'de AB'den resmen ayrıldı ancak serbest dolaşım Brexit sonrası geçiş döneminin sona erdiği 31 Aralık 2020'ye kadar devam etti.

AB ülkelerini terk etmeleri istenen AB vatandaşı olmayan kişilere ilişkin veriler, üye ülkelerde yasa dışı olarak bulundukları tespit edilen ve ayrılmaları yönünde idari veya adli bir karara tabi olan kişileri kapsıyor.

Başka bir deyişle, ikamet ya da vize koşullarını yerine getirmeyenlerin yanı sıra suç işledikten sonra ayrılmalarına karar verilenler.

Veriler, İngiliz vatandaşlarına neden ayrılma emri verildiğine dair geçerli sebeplere dair detay içermiyor.

Ancak Brexit nediyle kaybedilen serbest dolaşım özgürlüğünün sona ermesiyle doğrudan bağlantılı olduğu kesin.

İngiliz vatandaş hakları savunucuları, Eurostat'ın yayınlardığı rakamların Brexit'ten bu yana belirli ülkelerde neler olduğunu yansıttığını dile getiriyor.

Eurostat'a göre, Ocak 2020 ile Eylül 2022 arasında toplamda bir milyondan fazla AB vatandaşı olmayan kişinin AB'den ayrılmasına karar verildi.

Birleşik Krallık vatandaşları küçük bir oranı temsil ediyor.

Durum ulusal göç politikaları, idari ve adli prosedürler ve veri raporlamasına bağlı olarak ülkeler arasında değişiklik gösteriyor.

Verilere göre Fransa, AB vatandaşı olmayanlara yönelik en yüksek oranda sınır dışı emrini veren ülke olsa da, İngilizlere karşı en sert yaklaşımı İsveç ve Hollanda sergiledi.

Eurostat verilerine göre, AB'nin parçası olmayan ve Birleşik Krallık'la ayrı Brexit anlaşmasına sahip Norveç ve İsviçre izledi. Norveç 455 ve İsviçre 125 ayrılma emri veren ülkeler oldu.

Malta 115, Fransa 95, Belçika 65, Danimarka 40, Almanya 25 ve Avusturya 10 İngiliz vatandaşının ülkeyi terk etmesini istedi.

Katnak: Euronews