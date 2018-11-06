AB Konseyi başkanı uyardı: Brexit'ten sonra Polexit yaşanabilir

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, vatandaşlarına Polonya'nın Avrupa Birliği'ndeki yeri konusunda mantıklı düşünmeleri konusunda uyardı aksi takdirde İngiltere'nin ardından Polonya'nın da Avrupa Birliği'nde ayrılma riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

2007-2014 yılları arasında Polonya başbakanlığı yapan Tusk şu an iktidarda olan AB karşıtı Hukuk ve Adalet Partisi'ne karşı eleştirileri ile biliniyor.

euronews'ün haberine göre, Varşova ziyaretinde gazetecilerle konuşan Tusk, 2016 yılında İngiltere Başbakanı David Cameron'ın da aslında referanduma giderken AB'den ayrılma taraftarı olmadığını ama siyasi hesaplamalardaki hataların şu anki sonucu doğurduğunu vurguladı. Tusk, Polonya'nın da benzer siyasi hesap hataları yüzünden AB dışında kalma riski olduğunun altını çizdi.

Tusk, Polonya Başbakanı Jaroslaw Kaczynski'nin isteğinin ne olduğunu önemsemediğini ama diğer AB üyesi ülkelerin Polonya'yı birlik içerisinde tutma isteklerinin İngiltere'yi tutma isteklerinden daha az olduğunu söyledi.

Tusk "bu konu inanılmaz derecede ciddi ve riskler hayati derecede yüksek, o yüzden herkesin mantıklı düşünmesini istiyorum." dedi.

Avrupa Birliği'ne 2004 yılında katılan Polonya'nın ayrılma referandumu yapma gibi bir planı yok. Fakat, hükümetin yüksek mahkeme üyelerini erken emekliye sevk etmesinin ardından Brüksel Polonya'daki hukukun üstünlüğü konusunda daha önce hiç görülmeyen bir soruşturma başlatmıştı.

Ayrıca adalet bakanının yerel seçimler öncesinde AB kanunlarının Polonya anayasasına uygun olup olmadığını Anayasa Mahkemesi'ne sorduğunun ortaya çıkması da ülkedeki AB yanlısı seçmenlerin tepkisini çekmişti.