Brexit’te sona gelindi

İngiltere Başbakanı Theresa May İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit antlaşmasında sona gelindiğini açıkladı. May, yoğun tartışmalara neden olan Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırın gelecekteki statüsüyle ilgili taleplerinden kesinlikle taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Başbakan May'in ofisi tarafından önceden açıklanan ve başbakanın bugün Avam Kamarası'nda yapacağı konuşmanın metninde "Brexit antlaşmasındaki maddelerin yüzde 95'i ile ilgili protokollerin yoluna koyulduğu" söyleniyor.

Theresa May, geçen hafta Brüksel'de yapılan AB zirvesinin sonuçları hakkında parlamenterlere bilgi verecek. İngiltere Başbakanı, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınırla ilgili olarak AB tarafından yapılan öneriye ise karşı çıkıyor.

Başbakan May, İrlanda karasularına gümrük sınırı çekilmesini gerektireceği ve Britanya'nın bütünlüğünü ortadan kaldıracağı gerekçesiyle Brüksel'in yaptığı "erteletme" önerisinin kabul edilemez olduğunu söyledi. May, "Hiçbir Britanya Başbakanı böyle bir çözümü kabul etmezdi, ben de etmeyeceğim", sözlerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net