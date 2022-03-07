Charles Michel, Putin ve Zelenskiy'le görüştü

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu bildirdi.

Michel, Putin ile görüşmesi hakkında sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını AB'nin en kuvvetli şekilde kınadığını hatırlattı.

Putin'e çatışmaları acilen durdurması, güvenli insani geçişlerle yardımlara erişimi sağlaması çağrısında bulunduğunu aktaran Michel, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin önemine işaret ettiğini belirtti.

Michel, Putin ile temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Michel, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesiyle ilgili olarak da Ukrayna halkının acılarının dindirilmesi ve nükleer tesislerin güvenliği konusunda AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu vurguladı.

AB'nin Ukrayna'ya desteğinin sarsılmaz olduğunu kaydeden Michel, Ukrayna'nın AB üyeliği başvurusunun gelecek günlerde ele alınacağını bildirdi.