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EMA, 5-11 yaş için değerlendirme yapıyor

Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımını değerlendiriyor. Değerlendirmenin 2 ay sürmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği 18.10.2021, 17:54
EMA, 5-11 yaş için değerlendirme yapıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19 hastalığının tedavisi için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna da uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye aldı.

EMA'dan yapılan açıklamada, "Comirnaty" adlı aşının 5-11 yaşındaki çocuklarda kullanımını konusundaki değerlendirmenin, şu anda süren klinik çalışmaların sonuçları ışığında yapılacağı belirtildi.

Değerlendirmenin 2 ay içinde sonuçlanması bekleniyor.

Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanımı için daha önce onay verilmişti. Aşının AB içinde yetişkinlerde ilk kullanım onayı Aralık 2020'de çıkmıştı.

Kaynak: AA
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#AB #ema #kovid19
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