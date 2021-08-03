En fakir tatilciler İtalya'da

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun (ETUC) araştırmasına göre, Avrupa'daki düşük gelirli işçilerin yarısından fazlasının bir haftalık tatil yapmaya gücü yetmiyor.

ETUC, yaptığı açıklamada, son on yılda Avrupa genelinde tatil günlerinin kullanımının artmasına rağmen, Avrupa vatandaşlarının yaklaşık yüzde 28'i bir haftalık tatili karşılayamayacağını söylüyor.

Ancak gelirleri, ulusal ortalama gelirin yüzde 60'ı olan, yoksulluk riski eşiğinin altındaki insanlara bakıldığında, bir haftalık tatil yapamayacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 59,5'e yükseliyor.

Avrupa'daki en yoksul 35 milyon kişi bir haftalık tatili karşılayamıyor

ETUC, yoksulluk riski altında olduğu düşünülen kişilerin birçoğunun işsiz veya emekli olduğunu, ancak aynı zamanda milyonlarca düşük ücretli işçiyi ve özellikle de yasal asgari ücreti kazananları içerdiğini açıkladı. Bu kategoride yaklaşık 7 milyon İtalyan var ve bu Avrupa Birliği içindeki en yüksek sayı. Onu 4,7 milyon ile İspanya, 4,3 milyon ile Almanya, 3,6 milyon ile Fransa ve 3,1 milyon ile Polonya takip ediyor.

Bununla birlikte, tek gün bile ara vermeye gücü yetmeyen yoksulluk sınırı altındaki insanların en yüksek orana sahip olduğu ülke ise yüzde 88,9 ile Yunanistan.

Bunu yüzde 86,8 ile Romanya, yüzde 84,7 Hırvatistan, yüzde 79,2 ile Kıbrıs ve yüzde 76,1 ile Slovakya izliyor.

Veriler ayrıca son 10 yılda 16 üye ülkede, ortalamanın yüzde 60'ının altında gelire sahip olanlar ile bu eşiğin üzerinde gelire sahip olanlar arasında tatil eşitsizliğinin giderek arttığını ortaya koyuyor.

İki grup arasında tatile erişimde en büyük fark Hırvatistan, Yunanistan, Bulgaristan, Çekya ve Fransa'da bulunuyor.

Tatil eşitsizliğinde artış var

ETUC Genel Sekreter Yardımcısı Esther Lynch yaptığı açıklamada, "Tatil eşitsizliğindeki artış, son 10 yılda Avrupa'daki ekonomik büyümenin faydalarının nasıl adil olmayan bir şekilde dağıldığını gösteriyor. Ücretlerin işçileri yoksulluk içinde bırakacak kadar düşük olmamasını ve herkes için gerçekten adil ücretlerin sağlanması için toplu sözleşmenin istihdamın rutin bir parçası haline getirilmesini sağlamak adına AB'nin yeterli asgari ücret direktifini güçlendirmesi gerekiyor” dedi.

Sendika birliği şu anda Avrupa Parlamentosu üyeleriyle birlikte, 24 milyondan fazla kişiye maaş artışı sağlayan herhangi bir üye ülkede yasal asgari ücretlerin hiçbir zaman ortalama ücretin yüzde 60'ından daha düşük bir oranda ödenmemesini sağlayacak bir 'dürüstlük eşiği'ni mevzuata sokmak için çalışıyor.

21 üye ülkede yasal asgari ücret politikası bulunuyor. Geri kalan 6 ülke olan Avusturya, Kıbrıs, Danimarka, Finlandiya, İtalya ve İsveç'te ise belirli durumlarda asgari ücret dahil olmak üzere toplu pazarlık yoluyla belirlenen ücretler mevcut.

AB'nin beşte birinden fazlası yoksulluk riski altında

AB'de ortalama brüt saatlik kazanç, 2018'de 13,2 euro iken üye ülkeler arasında büyük farklılıklar görülüyor. Örneğin Danimarka'da bu ücret 27,2 euro ancak Slovakya'da ise sadece 5,6 euro.

Bununla birlikte, düşük ücretlilerin en yüksek oranı, işgücünün yüzde 20'sinden fazlasını oluşturdukları Letonya, Litvanya ve Estonya'da görülüyor.

Avrupa Komisyonu'na göre, bloğun 450 milyon vatandaşının yüzde 21,9'u yani beşte birinden fazlası 2019'da yoksulluk riski altında bulunuyor.

Tüm bunlarla birlikte Avrupa tatil hakları ve imkanları konusunda dünya genelinde çalışanların en yüksek standartlara sahip olduğu coğrafya olmaya devam ediyor.

Kaynak: Euronews