Enerji fiyatları ve enflasyon Avrupa Birliği'ni korkutuyor

Dombrovskis, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Ekonomik ve Mali İşler ile İstihdam ve Sosyal İşler komitelerinin ortak toplantısında konuştu.

AB GSYH'sinin genel olarak Kovid-19 krizi öncesindeki seviyelere ulaştığını belirten Dombrovskis, son dönemde bazı risklerin ortaya çıktığını söyledi.

Dombrovskis, hızla yayılan Omicron varyantının yakın gelecekte GSYH'ye zarar verebileceğine işaret etti.

Avrupa ülkelerinde hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarına değinen Dombrovskis, "AB'deki hızlı enerji fiyat artışları ile daha geniş anlamda enflasyon, endişe kaynağı olmaya devam ediyor." dedi.

Dombrovskis, özellikle yoksul tüketiciler ile şirketlerin enerji fiyatlarındaki yükselişten korunması gerektiğini kaydetti.

Valdis Dombrovskis, AB ülkelerinde tarihi yüksek seviyelerde gerçekleşen enflasyon oranlarına ilişkin, "Enflasyondaki artışın kemikleşmesini önlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dombrovskis, mevcut arz darboğazlarının Avrupa ülkelerinin büyümesini engellediğini vurguladı.

Söz konusu riskler nedeniyle kısa vadeli büyüme görünümünün zayıfladığını ifade eden Dombrovskis, özellikle arz darboğazlarının kademeli biçimde azalmasıyla toparlanmanın devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Avro Bölgesi'nde geçen ay yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 5'e çıkarak verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.